В Москве вручили премию «Гостеприимство»

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В Москве состоялось торжественное вручение национальной премии «Гостеприимство».
В Москве вручили премию «Гостеприимство»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Победителей отмечали в категориях «За вклад в развитие сферы гостеприимства России», «За вклад в развитие сферы гостеприимства в малых городах России», «За вклад в развитие и популяризацию кухни России и региональных продуктов», «За вклад в развитие барной культуры», «За инновации и технологическое развитие бизнеса в сфере гостеприимства» и прочих.

Награду в отдельной номинации «Легенда сферы гостеприимства» посмертно присудили Виктору Беляеву — президенту Ассоциации кулинаров России, кремлёвскому шеф-повару, создателю комбината питания «Кремлёвский» и первого всероссийского чемпионата по кулинарному искусству и сервису «Легенда».

Беляев скончался 4 января 2022 года от коронавирусной инфекции.

Национальная премия «Гостеприимство» присуждается с 2004 года за личный вклад в развитие сферы гостеприимства в России.

В числе лауреатов разных лет — рестораторы Андрей Деллос, Аркадий Новиков (Novikov Group), Игорь Журавлёв («Кофемания») и многие другие.

  • Кадры с вручения премии «Гостеприимство»

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