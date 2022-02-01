Ресторатор Новиков рассказал о пользе от звёзд «Мишлен»

Ресторатор Аркадий Новиков рассказал, как изменилась работа его заведений после присуждения им звёзд «Мишлен».

«В тот же день после награждения — сразу — поток звонков увеличился в несколько раз и рестораны, которые были награждены звёздами, стали работать лучше намного, чем они работали до этого», — заявил Новиков RT на вручении премии «Гостеприимство».

Он подчеркнул, что презентация первого в истории гида «Мишлен» по Москве сработала как своеобразная реклама этих ресторанов.

«Я считаю, что это на пользу по крайней мере нашему бизнесу, на пользу точно. И на пользу вообще всему ресторанному бизнесу и Москвы, и страны — потому что много поваров хотят стать награждёнными этими звёздами, быть достойными, уровень растёт, количество хороших ресторанов растёт, количество хороших продуктов тоже увеличивается. В общем, я считаю, что это позитивно для страны, для Москвы и для граждан, которые ходят, которые едят вкусную еду», — отметил ресторатор.

По словам Новикова, эффект от присутствия гида в России будет ещё более ощутим после ослабления пандемии.

«Я думаю, как только границы откроются, когда передвижение будет свободным и никто не будет бояться, мы по-настоящему почувствуем вот эту «мишленовскую» значимость», — добавил он.

Также Новиков рассказал, как его заведения переживают пандемию.