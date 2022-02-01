Ресторатор Новиков рассказал, как его заведения переживают пандемию

Ресторатор Аркадий Новиков рассказал, как заведения Novikov Group переживают пандемию коронавируса.

«В основном, нормально. Какие-то — того, какие-то — живут. Есть, да. Мы потеряли, может, пяток, штук шесть-семь ресторанов по разным причинам. Ну в принципе — выжили», — заявил Новиков RT на вручении премии «Гостеприимство».

По словам ресторатора, заведения закрывались по разным причинам.

«Это зависит, во-первых, от арендодателя. У нас есть несколько ресторанов, которые перестали работать из-за того, что арендодатели посчитали, что в это время им проще пересдать ритейлу, чем ресторанам. Хотя рестораны очень хорошие были, популярные. Но, вот, по разным причинам. Какие-то не выдержали локдауна. Ну в основном это связано, всё-таки, с какими-то побочными отношениями между кем-то», — пояснил Новиков.

Он добавил, что очень хотел бы реанимировать некоторые из таких ресторанов, но для этого необходимо найти хорошее место.

«Слушайте, я очень надеюсь, что как только снег растает, и сразу уйдёт эта пандемия, коронавирус потеряет свою силу, рестораны оживут, мы все станем здоровыми, и будут открывать (и сейчас открываются!) новые рестораны. И вообще всё будет хорошо — я очень позитивно настроен. Я считаю, что всё будет прекрасно», — заключил ресторатор.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялось торжественное вручение национальной премии «Гостеприимство».