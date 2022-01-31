Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на Приволжское УГМС.

Во вторник, 1 февраля, ожидается облачная ночь, снег, мокрый снег. Температура воздуха составит -3...-8 °C.

Днём также будет облачно, снег, мокрый снег, -0...-5 °C.

В среду, 2 февраля, характер погоды не изменится.

Также стало известно, что облачная погода с мокрым снегом ожидается в Краснодарском крае в ближайшие дни, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр. К среде в юго-восточных предгорных районах потеплеет до +10...+15 °С.

Ранее сообщалось, что предупреждение о лавиноопасности объявили в горах Кубани.