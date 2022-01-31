Международная выставка «Арт мир» пройдёт 5—13 февраля в Нижегородской области

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Международная выставка «Арт мир» пройдёт 5—13 февраля в рамках Нижегородской ярмарки.
Международная выставка «Арт мир» пройдёт 5—13 февраля в Нижегородской области
  • ©Chalffy
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Тема выставки — «Жизнь как чудо». На экспозиции будут представлены работы отечественных и зарубежных художников в таких направлениях, как живопись, графика, скульптура, лаковая миниатюра и эмаль, ресайклд-арт.

«Сегодня мир активно меняется. Эти процессы ещё больше ускорила пандемия коронавируса, заставив нас переосмыслить многие привычные вещи. Искусство помогает глазами художников ощутить эти перемены и лучше понять их. Очень важно и то, что в выставке участвуют работы из разных городов страны и зарубежных стран. Это позволяет лучше понять друг друга», — заявил губернатор Глеб Никитин.

Также стало известно, что в Тамбовском областном краеведческом музее проходит выставка «Венецианский карнавал». Она продлится до 8 марта, передаёт «Тамбовский курьер».

Посетители могут увидеть инсталляции с видами Венеции и масками ручной работы.

Ранее сообщалось, что выставка «Моё Мураново» открылась в субботу, 29 января, в усадьбе «Мураново».

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