Выставка «Моё Мураново» начинает работу в Подмосковье

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Выставка «Моё Мураново» открывается в субботу, 29 января, в усадьбе «Мураново».
Выставка «Моё Мураново» начинает работу в Подмосковье
  • © Юрий Кавер
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области.

В экспозиции представлены картины-панно, аппликации из ткани, цветы из бисера, ёлочные игрушки из папье-маше. Также выставлены графические работы, выполненные тушью на крафтовой бумаге.

«Мураново» — литературно-мемориальный музей, созданный потомками поэта Фёдора Тютчева на базе родовой усадьбы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил о выставке «Формула света Константина Коровина» в Краснодаре.

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