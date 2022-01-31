Метеоролог Синенков прокомментировал ситуацию с циклоном «Надя»

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в европейской части России на предстоящей неделе.
Метеоролог Синенков прокомментировал ситуацию с циклоном «Надя»
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Погоду будет определять циклон «Надя», рассказал метеоролог в беседе с каналом «МИР 24».

Он отметил, что атмосферное давление в его центре начинает расти. Если сегодня этот показатель составляет 729 мм рт. ст., завтра будет 734 мм рт. ст., то к концу недели ожидается 745 мм рт. ст. — почти норма, к этому моменту циклон практически полностью потеряет свою активность.

Количество осадков будет снижаться к концу недели.

31 января в столице ожидается 0…-2 °С, по области — от 0 до -5 °С, но постепенно температура начнёт понижаться. Во вторник будет -1…-3 °С, в ночь на среду — -5…-7 °С, а в середине и конце недели в дневные часы — -5 °С, в ночные часы — -8…-10 °С, отметил специалист.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области «жёлтый» уровень погодной опасности продлили из-за гололедицы до 1 февраля.

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