В Московском регионе продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

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В Москве и Московской области продлили до 1 февраля «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
В Московском регионе продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении.

Отмечается, что предупреждение в Москве и области действует до 10:00 1 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что циклон принесёт опасную погоду в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым с 30 января.

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