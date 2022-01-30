В Московском регионе продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве и Московской области продлили до 1 февраля «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении.

Отмечается, что предупреждение в Москве и области действует до 10:00 1 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что циклон принесёт опасную погоду в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым с 30 января.