Дмитрий Нагиев поделился воспоминаниями о Викторе Мережко

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев поделился воспоминаниями о режиссёре и сценаристе Викторе Мережко.

«Мережко являлся большим мастером слова, а многие его сценарии вошли в историю российского и мирового кинематографа. Очень глубинные вещи у него были затронуты», — заявил он в беседе с Nation News.

Со своей стороны, актёр Сергей Газаров в беседе с телеканалом «360» назвал Мережко талантливым человеком, который всегда чутко относился к молодым артистам.

«Мы играли его пьесу ещё в театре Табакова, когда учились, они были дружны с Олегом Павловичем. Сложилось впечатление, что он заботился о нас. Это очень ценное качество, черта характера, которую он удерживал до конца. Нечасто такое происходит, чтобы признанный мастер так вёл себя с учениками», — сказал Газаров.

Ранее стало известно, что народный артист России, режиссёр и актёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.