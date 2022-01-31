Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 3 февраля
- © Галина Кмит
- РИА Новости
«Прощание с Мережко состоится в четверг, 3 февраля, в 11:00 в Центральном доме кинематографистов. Захоронение — на Троекуровском кладбище», — цитирует РИА Новости Калинина.
Он опроверг появлявшиеся в СМИ сообщения о том, что похороны пройдут 2 февраля.
Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.
Свои соболезнования в том числе выразили премьер-министр России Михаил Мишустин и министр культуры Ольга Любимова.