Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 3 февраля

Народный артист России, сценарист и режиссёр Виктор Мережко будет похоронен 3 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.

«Прощание с Мережко состоится в четверг, 3 февраля, в 11:00 в Центральном доме кинематографистов. Захоронение — на Троекуровском кладбище», — цитирует РИА Новости Калинина.

Он опроверг появлявшиеся в СМИ сообщения о том, что похороны пройдут 2 февраля.

Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.

Свои соболезнования в том числе выразили премьер-министр России Михаил Мишустин и министр культуры Ольга Любимова.