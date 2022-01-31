Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 3 февраля

Короткая ссылка
Народный артист России, сценарист и режиссёр Виктор Мережко будет похоронен 3 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.
Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 3 февраля
  • © Галина Кмит
  • РИА Новости

«Прощание с Мережко состоится в четверг, 3 февраля, в 11:00 в Центральном доме кинематографистов. Захоронение — на Троекуровском кладбище», — цитирует РИА Новости Калинина.

Он опроверг появлявшиеся в СМИ сообщения о том, что похороны пройдут 2 февраля.

Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.

Свои соболезнования в том числе выразили премьер-министр России Михаил Мишустин и министр культуры Ольга Любимова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить