Премьер-министр Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Мережко
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«Ушёл из жизни Виктор Иванович Мережко — выдающийся режиссёр, талантливый сценарист и драматург, известный телеведущий. Это невосполнимая утрата для российской культуры, для родных, близких и всех нас», — говорится в телеграмме на сайте кабмина.
Мишустин также отметил значительный вклад Мережко в развитие отечественного кинематографического искусства.
Ранее стало известно, что народный артист России, режиссёр и актёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.