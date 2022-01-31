Премьер-министр Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Мережко

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России, режиссёра Виктора Мережко, который скончался в возрасте 84 лет.

«Ушёл из жизни Виктор Иванович Мережко — выдающийся режиссёр, талантливый сценарист и драматург, известный телеведущий. Это невосполнимая утрата для российской культуры, для родных, близких и всех нас», — говорится в телеграмме на сайте кабмина.

Мишустин также отметил значительный вклад Мережко в развитие отечественного кинематографического искусства.

Ранее стало известно, что народный артист России, режиссёр и актёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.