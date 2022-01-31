Глава Минкультуры Любимова выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Мережко

Глава Министерства культуры Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народного артиста России, режиссёра Виктора Мережко, который скончался в возрасте 84 лет.

«Выдающийся выпускник ВГИКа, Виктор Иванович с первых шагов творческого пути заявил о себе как о талантливой, неординарной личности», — говорится в телеграмме.

Любимова назвала Мережко человеком многогранного дарования.

«Режиссёр, сценарист, драматург, писатель, актёр — он с неизменным успехом проявлял себя во всех ипостасях», — добавила министр.

Ранее стало известно, что народный артист России, режиссёр и актёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.