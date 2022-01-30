Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе 31 января и 1 февраля
- РИА Новости
«31 января и 1 февраля будет очень тёплая погода. В эти дни температура будет такая же, как в Международный женский день по климату», — приводит ТАСС слова Вильфанда.
По его словам, днём в Москве ожидается от 0 °C до -2 °C, в области — до +1 °C.
Ранее Вильфанд рассказал, что циклон принесёт опасную погоду в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым с 30 января.