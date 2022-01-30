Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе 31 января и 1 февраля

Температура воздуха в Москве и Московской области 31 января и 1 февраля будет климатически соответствовать погоде 8 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«31 января и 1 февраля будет очень тёплая погода. В эти дни температура будет такая же, как в Международный женский день по климату», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, днём в Москве ожидается от 0 °C до -2 °C, в области — до +1 °C.

Ранее Вильфанд рассказал, что циклон принесёт опасную погоду в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым с 30 января.