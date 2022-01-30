Синоптик Тишковец пообещал усиление морозов в Москве

На следующей неделе в Москве к выходным морозы усилятся до -10 °C днём и до -15 °C ночью, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Окрепнут морозы: если в среду ожидается -3...-8 °C, то с каждым днём будет холоднее, а с наступлением выходных ночью воздух станет остывать до -10...-15 °C, днём — не выше -5...-10 °C», — цитирует РИА Новости Тишковца.

По его словам, данная волна холода будет кратковременной.

Он отметил, что к середине недели снегопады в столице пойдут на убыль.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в выходные.