Синоптик Тишковец пообещал усиление морозов в Москве
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«Окрепнут морозы: если в среду ожидается -3...-8 °C, то с каждым днём будет холоднее, а с наступлением выходных ночью воздух станет остывать до -10...-15 °C, днём — не выше -5...-10 °C», — цитирует РИА Новости Тишковца.
По его словам, данная волна холода будет кратковременной.
Он отметил, что к середине недели снегопады в столице пойдут на убыль.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в выходные.