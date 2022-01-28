Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в выходные

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в выходные.

«Интенсивность снегопадов в выходные дни будет меняться от большого до умеренного», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Днём в субботу, 29 января, ожидается небольшое снег. В Москве -2...-4 °С, по Московской области -2...-7 °С.

Днём в воскресенье, 30 января, усилится влияние следующего циклона.

«Температура будет довольно высокая, в ночные часы минимальные температуры — -4…-6 °С, по области -4…-9 °С. И дневная температура — -2…-4 °С», — сообщила Позднякова.

По её словам, 31 января регион также будет находиться внутри глубокого циклона, поэтому день будет ветреным и со снегом.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Барановском районе Сочи с 09:00 до 10:00 выпало 30 см снега.