В Гидрометцентре сообщили о «мартовской температуре» в Москве в начале февраля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что средняя температура 31 января и в начале февраля в столице будет составлять около -3 °С, что климатически соответствует мартовским значениям.

«Оттепельная погода, среднесуточная температура будет близка к -3 °С. Такая температура является средней для 10—11 марта», — передаёт РИА Новости заявление Вильфанда.

Метеоролог добавил, что 31 января и 1 февраля в Москве будет на 8 °С выше нормы.

«Климатическая средняя температура в Москве в конце января -3 °С, а будет днём 0…-2 °С, по области до +1 °С», — заключил он.

Ранее Вильфанд заявил, что 30 января атмосферное давление в столице может опуститься до рекордно низких значений.

До этого портал «Юга.ру» сообщал, что в Барановском районе Сочи с 09:00 до 10:00 выпало 30 см снега.