В Гидрометцентре сообщили о «мартовской температуре» в Москве в начале февраля

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что средняя температура 31 января и в начале февраля в столице будет составлять около -3 °С, что климатически соответствует мартовским значениям.

«Оттепельная погода, среднесуточная температура будет близка к -3 °С. Такая температура является средней для 10—11 марта», — передаёт РИА Новости заявление Вильфанда.

Метеоролог добавил, что 31 января и 1 февраля в Москве будет на 8 °С выше нормы.

«Климатическая средняя температура в Москве в конце января -3 °С, а будет днём 0…-2 °С, по области до +1 °С», — заключил он.

Ранее Вильфанд заявил, что 30 января атмосферное давление в столице может опуститься до рекордно низких значений.

До этого портал «Юга.ру» сообщал, что в Барановском районе Сочи с 09:00 до 10:00 выпало 30 см снега.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить