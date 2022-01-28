На фасаде Новой Третьяковки разместят работу победителя конкурса современного уличного искусства

На фасаде Новой Третьяковски в Москве разместят работу победителя конкурса современного уличного искусства.

Об этом сообщает Life.ru.

Организаторами, помимо самой галереи, являются Московская международная биеннале современного искусства, «Парк Горького», Российское движение школьников.

Как заявила президент биеннале Юлия Музыкантская, конкурс продолжает проект, реализованный в день рождения музея. Тогда в колоннаде здания сделали специальную конструкцию — мурал. Теперь организаторы решили дать возможность художникам предложить свои варианты работ.

Заявки принимаются с 28 января по 28 февраля.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в фонды музеев Крыма поступило свыше 16 тыс. предметов в 2021 году.