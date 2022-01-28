В Татарстане начали подготовку к оттепели в начале февраля

Начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин предупредил глав районов и городов об оттепели в начале февраля и дал ряд рекомендаций.

Об этом сообщает «Реальное время».

В частности, рекомендуется обследовать места возможного схода снега и своевременно провести их искусственный обвал с соблюдением мер безопасности.

Также необходимо разъяснить населению опасность схода снега и напомнить о необходимости усиленного контроля за детьми.

Ещё одно поручение — выборочно обследовать здания и сооружения. Кроме того, необходимо обеспечить своевременную очистку от снега и наледи крыш, широкоформатных рекламных конструкций и баннеров.

Тем временем повышение температуры ожидается и в Удмуртии. В ночь на 31 января будет -8...-13 °С, днём -2...-7 °С. Во вторник, 1 февраля, прогнозируется -3...-8 °С, днём -1...-6 °С. На дорогах местами снежный накат, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Сочи выпало 30 см снега за час.