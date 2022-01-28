В Москве рассказали о планах по созданию и благоустройству площадок для выгула собак

В 2022 году в Москве планируют создать 14 новых и благоустроить 50 существующих площадок для выгула собак.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блок мэра Сергея Собянина.

Как отметил Собянин, на весь город доступно только 688 площадок для выгула и тренировки собак, и лишь треть владельцев животных живут в шаговой доступности от площадок.

«В большинстве московских дворов и небольших парках просто нет места для размещения собачьих площадок», — сказал мэр.

Он напомнил, что в 2021 году был реализован пилотный проект в рамках программы «Мой район». Специалисты Российской кинологической федерации помогли создать концепции площадок. Проекты обсуждались с горожанами.

В результате появилось четыре площадки нового формата — в районах Лосиноостровский, Можайский, Северное Медведково и Ясенево.

Собянин предложил жителям и экспертам обсудить концепции новых площадок.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о необходимости создать комфортные условия для ответственных владельцев животных.

Также Бурматов сообщил газете «Известия», что Минсельхоз подготовит поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии».