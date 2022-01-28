В ЯНАО ожидаются морозы до -32 ˚С в ближайшие выходные

В Ямало-Ненецком округе ожидаются морозы в ближайшие выходные.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на синоптиков Обь-Иртышского УГМС.

В субботу, 29 января, будет -23 ˚С, небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. В отдельных районах прогнозируется изморозь. Ночью -28 ˚С.

Днём в воскресенье, 30 января, похолодает до -25 ˚С, местами -15 ˚С, небольшой снег. Ночью -32 ˚С.

Также стало известно, что в субботу в Севастополе будет облачно, небольшой дождь, ветер 9 — 14 м/с. Температура воздуха составит +2...+4 ˚С ночью, +3...+5 ˚С днём, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в Кирове прогнозируют похолодание до -13 °С в выходные.