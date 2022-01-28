В Заполярье баланс «Пушкинской карты» увеличили до 5 тысяч рублей для молодёжи

Короткая ссылка
В Мурманской области баланс «Пушкинской карты» увеличили до 5 тыс. рублей для молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет.
В Заполярье баланс «Пушкинской карты» увеличили до 5 тысяч рублей для молодёжи
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

Как отметил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин, на данный момент выдано более 13 тыс. карт. По его словам, в прошлом году было продано более 1,5 тыс. билетов.

«У нас можно посетить более 50 активностей в 14 учреждениях культуры региона», — сказал Давлетшин.

Наряду с этим томские кинотеатры готовятся к включению в программу по «Пушкинской карте», сообщил глава областного департамента культуры Павел Волк.

В 2021 году в Томске приобрели около 23 тыс. билетов в учреждения культуры по карте, а за весь период ее действия приобретено более 27 тыс. билетов, сообщает vtomske.ru.

Ранее стало известно, что к проекту «Пушкинская карта» присоединились более 75 тыс. жителей Нижегородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить