В Заполярье баланс «Пушкинской карты» увеличили до 5 тысяч рублей для молодёжи

В Мурманской области баланс «Пушкинской карты» увеличили до 5 тыс. рублей для молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет.

Об этом сообщает Nord-News.

Как отметил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин, на данный момент выдано более 13 тыс. карт. По его словам, в прошлом году было продано более 1,5 тыс. билетов.

«У нас можно посетить более 50 активностей в 14 учреждениях культуры региона», — сказал Давлетшин.

Наряду с этим томские кинотеатры готовятся к включению в программу по «Пушкинской карте», сообщил глава областного департамента культуры Павел Волк.

В 2021 году в Томске приобрели около 23 тыс. билетов в учреждения культуры по карте, а за весь период ее действия приобретено более 27 тыс. билетов, сообщает vtomske.ru.

Ранее стало известно, что к проекту «Пушкинская карта» присоединились более 75 тыс. жителей Нижегородской области.