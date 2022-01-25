В Нижегородской области оформили более 75 тысяч «Пушкинских карт»

Более 75 тыс. жителей Нижегородской области присоединились к проекту «Пушкинская карта».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, в январе 2022 года на карты начислили по 5 тыс. рублей. Потратить их можно в течение года в 113 культурных организациях области.

«В этом году возможности «Пушкинской карты» стали больше: с 1 февраля 2000 года из зачисленной на карту субсидии можно будет потратить на посещение кинотеатров. При этом оплатить билеты «Пушкинской картой» можно только при просмотре российских фильмов, созданных при поддержке Министерства культуры и российского Фонда кино», — цитирует губернатора pravda-nn.ru.

По словам Никитина, за весь период действия федеральной программы в регионе продано более 53,5 тыс. билетов на 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе рассказали подробности о динамике продаж билетов по «Пушкинской карте».