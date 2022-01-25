В Нижегородской области оформили более 75 тысяч «Пушкинских карт»

Короткая ссылка
Более 75 тыс. жителей Нижегородской области присоединились к проекту «Пушкинская карта».
В Нижегородской области оформили более 75 тысяч «Пушкинских карт»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, в январе 2022 года на карты начислили по 5 тыс. рублей. Потратить их можно в течение года в 113 культурных организациях области.

«В этом году возможности «Пушкинской карты» стали больше: с 1 февраля 2000 года из зачисленной на карту субсидии можно будет потратить на посещение кинотеатров. При этом оплатить билеты «Пушкинской картой» можно только при просмотре российских фильмов, созданных при поддержке Министерства культуры и российского Фонда кино», — цитирует губернатора pravda-nn.ru.

По словам Никитина, за весь период действия федеральной программы в регионе продано более 53,5 тыс. билетов на 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе рассказали подробности о динамике продаж билетов по «Пушкинской карте».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить