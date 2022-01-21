В Севастополе рассказали о динамике продаж билетов по «Пушкинской карте»

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В Севастополе рассказали подробности о динамике продаж билетов по «Пушкинской карте».
В Севастополе рассказали о динамике продаж билетов по «Пушкинской карте»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Лидирует по посещениям в рамках проекта Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского. За всё время действия программы на спектакли продано 7,5 тыс. билетов», — заявили в пресс-службе городского правительства.

Всего «Пушкинской картой» в культурных учреждениях Севастополя расплатились 11 тыс. раз.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что более 13 тыс. билетов купили по «Пушкинской карте» в Московской области.

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