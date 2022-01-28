Театр имени Ермоловой отменил премьеру спектакля «Двенадцатая ночь, или Всё что угодно»
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«Сегодня все участники спектакля «Двенадцатая ночь, или Всё что угодно» приняли совместное решение прекратить репетиции и отменить премьеру», — говорится в сообщении на сайте театра.
Отмечается, что вокруг спектакля возникла несовместимая с творчеством обстановка.
Как сообщает РИА Новости, режиссёр Олег Долин в открытом письме в адрес худрука Театра им. Ермоловой Олега Меньшикова заявил, что имеет прямое отношение к предстоящей премьере спектакля «Двенадцатая ночь», и сообщил, что был отстранён по непонятным ему до конца мотивам от работы, «когда спектакль был практически готов».
Ранее актриса Валентина Абрамова рассказала о работе над ролью в спектакле «Без вины виноватые» в театре «Сфера».