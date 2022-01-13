Актриса Абрамова рассказала о работе над ролью в спектакле «Без вины виноватые»

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Актриса Валентина Абрамова рассказала о работе над ролью в спектакле «Без вины виноватые» в театре «Сфера».
Актриса Абрамова рассказала о работе над ролью в спектакле «Без вины виноватые»
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В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она заявила, что из-за героини Елены Кручининой груз ответственности огромный.

«Но он не тяготил, а заставлял задуматься, что мы можем привнести нового в постановку, а я — в эту легендарную роль», — отметила Абрамова.

По её словам, работа над ролью шла тяжело, поскольку это актёрский Эверест.

«Образ очень ёмкий, образ русской актрисы, трагедийный, с судьбой. Репетиции шли пять-шесть часов подряд, почти каждый день. Все были измотаны работой. Островский при своей гениальной простоте — очень сложный», — пояснила она.

Как добавила Абрамова, она запоминает текст и эмоционально, и логически, и даже с помощью звуковысотного диапазона, но это уже техника, а сыграть Островского можно только душой.

Ранее художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в беседе с газетой «Известия» рассказал о новом спектакле «Ретро» по пьесе Александра Галина. Спектакль, как отмечается, поставил режиссёр Василий Фёдоров для ветеранов театра.

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