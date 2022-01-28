В горах в Сочи объявили штормовое предупреждение до 30 января

В горах в Сочи до 30 января ожидается снегопад, в регионе объявили штормовое предупреждение.

«…со второй половины дня 29 января и до конца суток 29 января, а также в течении суток 30 января 2022 года в предгорьях и горах города Сочи ожидается очень сильный снег», — приводят «Известия» сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На прошлой неделе в регионе все дорожные и оперативные службы перевели в усиленный режим работы из-за погоды.

Жителям и гостям курорта посоветовали воздержаться от походов в горы и выездов туда на машинах, не оборудованных зимней резиной.