Актёр Иван Охлобыстин заболел коронавирусом

Актёр Иван Охлобыстин заявил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в видеообращении к участникам мероприятия по случаю объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России».

«Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — сказал Охлобыстин.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал о самочувствии после выявленного коронавируса.

В ноябре композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.