Актёр Иван Охлобыстин заболел коронавирусом
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в видеообращении к участникам мероприятия по случаю объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России».
«Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — сказал Охлобыстин.
Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал о самочувствии после выявленного коронавируса.
В ноябре композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.