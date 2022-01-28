Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Два»

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Премьера второго сезона сериала «Два» состоится в онлайн-кинотеатре KION 9 февраля.
Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Два»
  • © Онлайн-кинотеатр KION

К своим ролям в проекте вернутся Евгений Кулик и Алексей Кривеня.

В новых эпизодах сантехникам Лёхе и Жеке предстоит вернуть большой долг. На поиски денег у них есть всего одна неделя. Параллельно с решением этой проблемы герои попытаются наладить отношения с близкими.

«Если в первом сезоне зрители познакомились с героями, то во втором им предстоит пройти с ними опасный путь. Второй сезон проекта «Два» — история о том, как ради любви и дружбы двое простых ребят готовы раздолбать всё и вся!», — рассказал Евгений Кулик.

Как отметила креативный продюсер KION Наталья Исакова, первый сезон истории «был близок к скетчкому —  в каждой серии проигрывалась ситуация очередного эпического провала Жеки и Лёхи в попытке разбогатеть». Продолжение больше похоже на сериал — в нём есть сквозная линия и непредсказуемые повороты сюжета. 

Ранее Евгений Кулик в интервью RT рассказал, как появилась идея сериала «Два».

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