«Именно социальная драма рождает современный юмор»: Евгений Кулик о сценариях, продвижении в YouTube и сериале «Два»

В декабре в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера комедийного сериала «Два». Автором сценария, а также исполнителем одной из главных ролей стал Евгений Кулик, как актёр, широко известный по проектам «Остров», «Я худею» и «Толя-робот». В интервью RT Кулик рассказал о новом сериале, работе над восьмыми «Ёлками» и производстве собственных фильмов. А также дал совет начинающим YouTube-блогерам и пояснил, почему не считает свою работу работой.

— Поздравляю вас с премьерой сериала «Два».

— Спасибо! Смотрю как раз отзывы.

— Ну и как, оправдались ваши ожидания?

— Да, пока что все пишут, что сериал — пушка.

— Здорово. Вы же выступили автором идеи? Откуда у вас вообще появилась идея этого сериала? Почему именно такая тема — как заработать денег? И почему именно сантехники в центре сюжета?

— Смотрите, мы вначале сняли короткометражку про двух ребят, которые пытаются продать найденные запрещённые вещества. Потом нам позвонили из KION и спросили: «Ребята, есть у вас какой-нибудь сериал?» Мы отвечаем: «А посмотрите, пожалуйста, вот это. Допустим, это пилот. Нужен вам такой сериал?» Они говорят: «Да, давайте, клёво!» Так мы и начали писать. Но герои в короткометражке у нас были немного обезличенные. А когда мы начали придумывать, кем могли бы быть эти персонажи, то захотели сделать их как можно более «бытовыми». То есть ты выходишь во двор и можешь встретить какого-то такого человека. Он тебе близок, ты знаешь, кто это.

Я часто во дворе ребят видел в оранжевых жилетах с надписью «ЖЭК». Они какие-то ламповые даже были, добрые, милые. Мы хотели таких же бытовых, тёплых, приятных сделать. И комедия рождается в тот момент, когда эти персонажи, абсолютно не созданные для криминала, попадают в криминальные ситуации. Это рождает комедию. Но комедию не плоскую. Их жизненные условия дают драматизм, превращают всё в драмеди, а далее и в трагикомедию. Когда они уже в свои нелепые и опасные ситуации попадают.

— Сериал доступен в формате серий по десять минут.

— Да.

— Вы не планировали выпустить также полнометражную версию? Сейчас много выходит сериалов именно в таком коротком формате. И они делают что-то наподобие фильма.

— Всё зависит от того, как зритель воспримет этих персонажей. У нас такая комедия всё-таки необычная получилась. Ну я так считаю. Для меня она необычная, может, а кто-то скажет, что вполне обычная.

— А в чём для вас такая необычная?

— Не знаю, как с ходу про это говорить. Необычность, возможно, в подаче: она у нас снята не по-комедийному, больше как социальная драма. Есть в ней такой натурализм, которого, мне кажется, в наших современных комедиях не хватает. Мне кажется, именно социальная драма рождает современный юмор.

— Изначально было известно, что в сериале вы сыграете главную роль? Или кто-нибудь ещё предполагался?

— Я уже в короткометражке снялся, и когда мы разговаривали с KION о сериале, то договорились сразу, что я играю одну из главных ролей. Других персонажей мы не планировали. Ну и сроки у нас были сжатые: не было времени кому-то объяснять, как играть, чтобы всё работало.

— Главные герои выбирают разные, в том числе такие

нестандартные способы заработать. А вам случалось добывать средства каким-то неожиданным образом?

— Да нет, ничего такого. Всё как у людей.

— Тогда откуда вы черпали идеи, как придумывали эти ситуации?

— На самом деле, это классические ситуации из фильмов. Если посмотреть, не знаю, классику Голливуда про криминал... какие-то такие же примерно ситуации мы брали. Но мы старались в эти ситуации поместить абсолютно рядовых сантехников.

Обычно в кино получается, будто грабить, насильничать — это всё легко и просто, и зритель не задумывается порой, что на самом деле это за процесс. А мы попытались поместить этих ребят в такие ситуации и показать, что всё совсем не так. Что ничего не просто, и лёгких денег криминалом не заработать.

Кадр из сериала «Два»

© KION

— Может быть, какими-то конкретными фильмами вы вдохновлялись в своей работе?

— Чтобы мы что-то посмотрели и нам это прямо помогло... ничего не могу назвать. Вообще, когда мы закрытый показ проводили, то просили указать, на что это похоже. И люди не писали, на что похоже. Нет точного референса: знаете, как, допустим, смотришь «Универ» и говоришь: «Ну это прям «Друзья». Или смотришь «Интернов» и говоришь: «Вот это «Клиника». Нет такого. Это отечественный продукт, придуманный с нуля.

— Что касается вас и вашего героя... Вы себя в жизни можете назвать авантюристом? Совершали какие-то очень смелые или странные поступки?

— Я очень боюсь высоты. И как-то для съёмок в кино я прыгал с тарзанки в Сочи. А я прямо на этот мост зайти не могу даже. Потому что он стеклянный, у меня ноги подгибаются. И вот, через час после разговора с психологом местным я спрыгнул. Если можно назвать это авантюрой.

— Наверное, если так страшно было! Вы не стали после этого опыта меньше бояться высоты?

— Нет. Мне начали кошмары сниться. И я понял, что больше никогда этого не повторю.

— Вы же ещё в этом году присоединились к популярной франшизе «Ёлки». Как актёр и сценарист. Вот про это расскажите.

— Мы написали новеллу, отправили её в Bazelevs. Bazelevs она понравилась. Сказали: «Ребята, будете снимать». Вот мы сняли одну новеллу. Про любовь, про мужественность, про взросление, про отвагу... Персонаж у меня там, наверное, подходящий мне по типажу, периодически я таких играю: такой тюфячок, который живёт с мамой, у которого нет девушки. Я его постарался подать максимально не похожим на предыдущих своих персонажей. Постарался сделать нового.

— Как сценарист, вы ощущали какие-то ограничения со стороны продюсеров или, может быть, более опытных коллег?

— Были ограничения, которые подразумевает сама структура и тональность «Ёлок». Наверное, вот эти ограничения. А по сценарию — совершенно нас ничем не ограничивали. Ну мы старались сразу писать так, чтобы эта история была «ёлочная» — опять же ламповая, новогодняя. А вы не смотрели?

— Восьмые «Ёлки» нет. Я остановилась где-то, наверное, на третьих.

— Я так же где-то на первых. Ну если удастся, посмотрите тоже, скажете, как вам новелла наша.

— Обязательно. А вот вы сказали, что написали эту новеллу сразу для «Ёлок». Вы заранее договаривались с продюсерами или это чисто ваша была инициатива: написали, отправили — и будь что будет?

— Мы обсуждали с Тимуром (Бекмамбетовым. — RT) первый драфт. Он нам там предложил изменение, от которого мы, конечно, немного обалдели. Первый драфт был совершенно другой. А потом Тимур сказал: «Ребята, а что, если поменять главного героя?» Мы тут присели, потому что это надо было всё переписывать.

И ещё так смешно. Я с Тимуром созвонился обсудить по телефону первый драфт сценария. Он говорит: «Алло, Жень, я сейчас в поле...» Мне послышалось, будто он ещё там на чём-то едет по полю. «Но я, — говорит, — готов обсудить историю». И ещё связь пропадает. Мы сидим, обсуждаем, и Тимур прямо на ходу начинает накидывать какие-то идеи. Мы потом за пару-тройку дней по его предложению переписали, поменяли главного героя.

Опять же, в Bazelevs никто не настаивал. Было предложение. Они говорят: «А что, если так попробовать?». То есть: «Мы не настаиваем, но давайте попробуем». И мы говорим: «Мы тоже не настаиваем, давайте попробуем, посмотрим, что получится».

Очень сложно в моменте понять, как история изменится. Очень надо много информации в голове держать, много сцен. А когда меняется главный герой, меняется вообще всё. Нельзя предугадать, сложится история или нет. Нужно время.

Кадр из фильма «Ёлки 8»

© kinopoisk.ru

— В последнее время вы прямо сосредоточились именно на сценарной деятельности. Можно ли сейчас назвать её вашим приоритетом?

— Мы вот с Лёшей Нужным написали «Пару из будущего». Было интересно драмеди попробовать, как это там полностью в сценарии прописать, пройтись от начала до конца, понять, как всё работает, посмотреть результат. Поняли. И сейчас будем делать всё-таки «под ключ». То есть наш сценарий и наше производство. Чтобы мы всё сами делали.

— Вы прославились в том числе как автор короткометражных юмористических роликов. Планируете возвращаться к этому формату? Или всё — вышли на новый уровень и нет пути назад?

— Пока не знаю. Вот, хочу посмотреть реакцию зрителей на сериал. Пока что я читаю только хорошие отзывы. Но, может, я вообще не понимаю ничего и зря пришёл в большое кино? Когда пойму на 100%, что зрителю нравятся мои большие работы, тогда, наверное, уже буду думать, куда стоит двигаться. Надо подождать, сделать выводы и понять. Ну пока что комментарии радуют.

— Можете дать совет начинающим YouTube-блогерам, как добиться успеха на площадке? Какие темы, какие форматы там сейчас в тренде?

— Я за трендами не слежу, не могу сказать. Но могу сказать, как руку набить: просто надо больше снимать и больше писать. И всё получится. Вот раньше я снимал по два ролика в неделю. А теперь у меня триста роликов примерно.

И это очень хорошая школа. Вообще начинаешь понимать, что такое режиссура. Именно на коротких роликах этому быстро учишься (ну как быстро — лет пять понадобится!). Но можно понять всё.

— А вы сами во всё это вникали? Или консультировались, подключали людей с опытом на начальных этапах?

— И так и так. Вначале вообще всё самостоятельно снимал. Потом мне друг начал помогать — Ваня Щербак, режиссёр, во ВГИКе он учился. Мы начали вместе с ним снимать ролики. И консультировался я тоже много, и с Лёшей Нужным консультировался. Спрашивал мнение других режиссёров.

— Как вы считаете, есть ли темы, над которыми шутить — хоть в сети, хоть в каких-то больших проектах — ни в коем случае нельзя?

— Есть, наверное, такие темы. Но это всё тоже очень субъективно. Я стараюсь прямо не переступать черту.

— Где для вас эта черта?

— Не могу сказать. Может, я в этом сериале её переступил, сам того не понимая. Может быть, не знаю. Но, конечно, мы стараемся не шутить про то, что некоторым людям было бы неприятно.

— Случалось вам когда-нибудь жалеть о каких-то шутках? Может, кого-то всё-таки задели, обидели...

— С ходу-то и не сказать. Если кого-то задели мои шутки, вы, пожалуйста, не обижайтесь, это всё шутки! Никого я не хотел обидеть шуткой.

— А какую роль в вашей жизни играет юмор в отрыве от работы?

— От какой работы? Я не работаю. Это не работа, это то, от чего я получаю максимальное удовольствие. От придумывания новых историй.