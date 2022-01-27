Призёр Олимпийских игр Голоцуцков дал советы по восстановлению после тренировок

Гимнаст, тренер, двукратный олимпийский призёр Антон Голоцуцков дал советы по восстановлению после тренировок.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он отметил, что прежде всего нужно размяться и сделать растяжку перед любой тренировкой — разминка минимизирует вероятность травмирования во время самой тренировки.

Для восстановления можно посетить баню или сауну, поскольку тепло активизирует кровоток. При болях после тренировки может помочь и контрастный душ. Ещё один вариант — ванна с морской солью.

Важно помнить и о режиме сна, поскольку полноценный ночной отдых помогает быстрее вернуться в форму. Среди других рекомендаций — самомассаж и йога.

Ранее Владимир Зайцев, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.