Призёр Олимпийских игр Голоцуцков дал советы по восстановлению после тренировок

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Гимнаст, тренер, двукратный олимпийский призёр Антон Голоцуцков дал советы по восстановлению после тренировок.
Призёр Олимпийских игр Голоцуцков дал советы по восстановлению после тренировок
  • Gettyimages.ru
  • © Tony Anderson

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он отметил, что прежде всего нужно размяться и сделать растяжку перед любой тренировкой — разминка минимизирует вероятность травмирования во время самой тренировки.

Для восстановления можно посетить баню или сауну, поскольку тепло активизирует кровоток. При болях после тренировки может помочь и контрастный душ. Ещё один вариант — ванна с морской солью.

Важно помнить и о режиме сна, поскольку полноценный ночной отдых помогает быстрее вернуться в форму. Среди других рекомендаций — самомассаж и йога.

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