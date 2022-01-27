Синоптик Позднякова предупредила о снежной погоде в Москве

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве в выходные.

«Практически все дни до выходных включительно у нас погода будет снежная и умеренно морозная», — рассказала синоптик.

Она отметила, что в ночь на субботу усилится влияние циклона и ночью временами пройдёт снег.

«Минимальная температура в Москве — -6...-8 °С, по области — до -11 °С. Дневная температура в субботу — около -5 °С, по области — до -9 °С. Небольшой снежок. Он сохранится и в воскресенье. Температура в ночные часы останется на прежнем уровне, а дневная повысится — циклон принесёт нам порцию тёплого воздуха. Максимальная температура в городе будет порядка -1...-3 °С, по области — до -6 °С», — добавила Позднякова.

По её словам, следующая «порция снега» ожидается 31 января, так как над Москвой «обоснуется глубокий циклон», который принесёт видимое количество осадков.

«Мы рассчитываем, что все дни погода будет снежной, в этот период, с 27 по 31 января включительно, в городе может выпасть 8—10 мм осадков. Высота снежного покрова за эти дни изменится», — уточнила синоптик.

Ранее Позднякова заявила, что температура в Москве будет выше нормы в конце января.