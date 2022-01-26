Фильм с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»

Драма финского режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер 6» с российским актёром Юрой Борисовым в главной роли номинирована на национальную кинопремию Франции «Сезар».

Лента будет представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В этой категории на награду также претендуют картины «Параллельные матери» Педро Альмодовара, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Первая корова» Келли Райхардт, «Худший человек на свете» Йоакима Триера, «Зависимые» Саида Рустаи и «Отец» Флориана Зеллера.

В драме Куосманена рассказывается о совместной поездке российского шахтёра и финской студентки из Москвы в Мурманск. Случайное знакомство помогает героям разобраться в своих чувствах.

Ранее картина была номинирована на «Золотой глобус», однако уступила победу фильму «Сядь за руль моей машины».