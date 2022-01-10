Во «Власти пса» и «Наследников»: в США назвали лауреатов «Золотого глобуса»

В США объявили лауреатов премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) «Золотой глобус». Приз за лучший драматический фильм присудили ленте Джейн Кэмпион «Власть пса». Постановщица также была удостоена статуэтки как лучший режиссёр. В номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» победу одержала картина Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Лучшим драматическим сериалом 2021 года стал проект «Наследники».

В США прошла закрытая церемония оглашения результатов премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) «Золотой глобус». После ряда скандалов, развернувшихся вокруг организации в 2021 году, телесеть NBC отказалась от трансляции мероприятия. Церемония была организована в ограниченном формате, не включающем красную дорожку и фуршет. Кроме того, на мероприятии не было гостей. На этот раз организаторы решили сосредоточиться на объявлении лауреатов (информация о них обновлялась в режиме реального времени на сайте HFPA и в социальных сетях) и демонстрации благотворительной деятельности ассоциации.

По итогам 2021 года лучшим драматическим фильмом стал проект Джейн Кэмпион «Власть пса», ранее удостоенный «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссёрскую работу. В центре сюжета ленты — два брата-ковбоя. Один из них решает жениться на местной вдове, однако второй отказывается принять избранницу брата. Центральные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесси Племонс. Фильм также победил в номинациях «Лучший режиссёр» и «Лучший актёр второго плана» (Коди Смит-Макфи).

© Кадр из фильма «Вестсайдская история»

В номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» приз достался картине Стивена Спилберга «Вестсайдская история» — киноадаптации одноимённого бродвейского мюзикла, основанного на классической трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Также на награду претендовали ленты «Не смотрите наверх» Адама Маккея, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Сирано» Джо Райта и «Тик-так... БУМ!» Лина-Мануэля Миранды.

Работа Спилберга была удостоена наград и в актёрских номинациях. Лучшей актрисой мюзикла или комедии стала дебютантка Рэйчел Зеглер. Ариана ДеБос получила приз за женскую роль второго плана.

Лучшим актёром драмы был признан Уилл Смит за роль отца теннисисток Винус и Серены Уильямс в фильме «Король Ричард». В аналогичной женской номинации победила Николь Кидман. Она сыграла актрису Люсиль Болл в биографической ленте Аарона Соркина «В роли Рикардо». Лучшим актёром мюзикла или комедии стал Эндрю Гарфилд, сыгравший композитора Джона в фильме «Тик-так… БУМ!».

Сценарист и режиссёр Кеннет Брана был удостоен «Золотого глобуса» за скрипт картины «Белфаст» о девятилетнем мальчике, который учится взрослой жизни. Проект основан на личном опыте постановщика.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала драма японского производства «Сядь за руль моей машины», ранее удостоенная трёх наград Каннского кинофестиваля. В номинации в том числе была представлена картина «Купе номер 6», снятая при участии российских кинематографистов.

«Золотой глобус» за лучший анимационный фильм достался ленте «Энканто», а в музыкальных номинациях победили проекты «Дюна» (Ханс Циммер, «Лучший оригинальный саундтрек») и «Не время умирать» (No Time to Die, «Лучшая песня»).

© Кадр из сериала «Наследники»

Лучшим сериалом 2021 года был признан проект «Наследники». Для него «Золотой глобус» стал вторым в этой номинации. Также награды присудили Джереми Стронгу как лучшему актёру в драматическом сериале и Саре Снук, исполнившей роль второго плана.

Приз в номинации «Лучший телефильм, сериал или мини-сериал» достался проекту Барри Дженкинса «Подземная железная дорога» по одноимённому роману Колсона Уайтхеда, а в категории «Лучший телесериал (мюзикл или комедия)» победил проект с Джин Смарт «Хитрости», посвящённый миру стендапа. Исполнительница главной роли также получила «Золотой глобус».

В других актёрских номинациях призов были удостоены ЭмДжей Родригес («Поза»), Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), Майкл Китон («Ломка»), Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна») и О Ён-су («Игра в кальмара»).

Американскую кинопремию «Золотой глобус»‎ присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) за полнометражные картины и сериалы. Впервые церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе в 1944 году. По итогам 1943-го лучшим фильмом стал проект Генри Кинга «Песня Бернадетт»‎, лучшей актрисой — Дженнифер Джонс, снявшаяся в той же ленте, а лучшим актёром — Пол Лукас. Он исполнил главную роль в фильме «Дозор на Рейне»‎.

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Первая статуэтка отличалась от версии, которая известна сейчас. Награда была выполнена в форме свитка. Позднее члены ассоциации провели конкурс на новый дизайн. В результате они приняли предложение президента организации Марины Систернас и сделали статуэтку в виде украшенного киноплёнкой золотого глобуса на постаменте.

Номинация «Лучший фильм на иностранном языке»‎ впервые появилась в 1950-м. Первой награды в этой категории был удостоен фильм итальянского режиссёра Витторио де Сики «Похитители велосипедов»‎. Отечественные ленты также выигрывали в этой номинации. В 1969 году победу одержала киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир»‎. Ещё одним обладателем «Золотого глобуса»‎ стал «Левиафан»‎ Андрея Звягинцева в 2015-м.

В состав Голливудской ассоциации иностранной прессы входят представители 55 стран. Суммарная аудитория журналистов составляет не менее 250 млн человек. Ежегодно они интервьюируют около 400 представителей киноиндустрии.