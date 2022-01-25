В Смоленске создали виртуальную энциклопедию, посвящённую крепостям эпохи Петра I

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Государственный музей «Смоленская крепость» при поддержке Минкультуры России создал виртуальную энциклопедию, посвящённую крепостям эпохи Петра I. Проект приурочен к 350-летию со дня рождения императора.
В Смоленске создали виртуальную энциклопедию, посвящённую крепостям эпохи Петра I

«Одним из важных дел царя-реформатора было создание и реконструкция крепостей. После длительной подготовительной работы наш музей приступает к публикации материалов проекта «Петровские крепости», сейчас в виртуальную энциклопедию внесены данные о 16 объектах, расположенных на территории Союзного государства», — заявил директор музея Сергей Пиляк в беседе с ТАСС.

Он отметил, что в виртуальной энциклопедии обобщат изобразительные материалы и сведения, которые раскрывают новаторство Петровской эпохи в фортификационном строительстве.

«Мы подбирали материалы, собирали иллюстрации из архивных источников и разработали анкету для каждой крепости. В неё включены полное название, иллюстративный ряд, краткое описание и ссылки на внешние ресурсы, сайты музеев-партнёров и отдельные публикации, где о крепости можно узнать более подробно», — уточнил Пиляк.

Около половины объектов, попавших в энциклопедию, уже утрачены, остальные сохранились частично или почти полностью.

Проект разработан при участии музеев России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 350-летию со дня рождения Петра I, представил на выставке оригинал первого издания Полного собрания законов Российской империи.

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