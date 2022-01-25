В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности

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В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности.
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, с вечера 25 января до вечера 28 января в горах Краснодарского края и Адыгеи на высоте более 1,5 тыс. м будет лавиноопасно.

Жителям и гостям региона советуют не выходить в горы во время непогоды и снегопада. Также нужно избегать склонов крутизной более 30 градусов.

Также стало известно, что в Омской области ожидаются морозы, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС. Ночью 26 января будет до -26 °С, днём -9...-14 °С, местами -19 °С. Небольшой снег, местами туман и изморозь.

В четверг, 27 января, в ночное время мороз может усилиться до -29 °С, днём -12 °С. Осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вывезли более 30 тыс. кубометров снега за несколько дней.

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