В Музее Победы открылась выставка ко Дню студенчества

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В Музее Победы в Москве открылась выставка в рамках проекта «Война: день за днём». Она приурочена ко Дню российского студенчества.
В Музее Победы открылась выставка ко Дню студенчества
  • Legion-Media

Об этом сообщает ФАН.

«Накануне Великой Отечественной войны в СССР было 817 вузов. В них обучались свыше 800 тыс. человек. 22 июня 1941 года для учреждений высшего образования, как и для всей страны, начался новый период истории — военный. Многие учащиеся сменили студенческую скамью на солдатскую шинель», — заявила куратор выставки, специалист экспозиционно-выставочного отдела музея Анна Королёва.

В числе экспонатов — копия газеты «Московский университет» 1944 года, альбом географического факультета МГУ о студентах-фронтовиках.

Как отметил историк музея Александр Михайлов, также на выставке можно увидеть студенческие билеты, зачётные книжки, различные письменные принадлежности.

Также будет доступна виртуальная версия экспозиции, передаёт «МИР 24».

Ранее сообщалось, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, посвящённого Татьяниному дню.

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