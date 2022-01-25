В Москве рассказали о ходе модернизации школ искусств

Основной объём работ по модернизации школ искусств в Москве завершат в 2022 году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Проект «Искусство — детям» был создан в 2018 году. С его помощью столица развивает и совершенствует детские школы искусств. Работы идут по ряду направлений: капитальный ремонт, подбор новых зданий, благоустройство территорий, закупка музыкальных инструментов.

«Задача города — создать в шаговой доступности в каждом районе условия для творческого развития детей. С 2018 года комплексно отремонтировано 130 объектов, благоустроено восемь гектаров прилегающих территорий, закуплено порядка 12,5 тыс. новых музыкальных инструментов и более 6,5 тыс. единиц оборудования», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, в 2022 году запланировано завершение основного объёма работ по модернизации — это более 250 тыс. кв. метров.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что новые сервисы «Московской электронной школы» (МЭШ) помогли снизить число контрольных у школьников.