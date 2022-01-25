В Москве рассказали о ходе модернизации школ искусств

Короткая ссылка
Основной объём работ по модернизации школ искусств в Москве завершат в 2022 году.
В Москве рассказали о ходе модернизации школ искусств
  • Legion-Media

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Проект «Искусство — детям» был создан в 2018 году. С его помощью столица развивает и совершенствует детские школы искусств. Работы идут по ряду направлений: капитальный ремонт, подбор новых зданий, благоустройство территорий, закупка музыкальных инструментов.

«Задача города — создать в шаговой доступности в каждом районе условия для творческого развития детей. С 2018 года комплексно отремонтировано 130 объектов, благоустроено восемь гектаров прилегающих территорий, закуплено порядка 12,5 тыс. новых музыкальных инструментов и более 6,5 тыс. единиц оборудования», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, в 2022 году запланировано завершение основного объёма работ по модернизации — это более 250 тыс. кв. метров.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что новые сервисы «Московской электронной школы» (МЭШ) помогли снизить число контрольных у школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить