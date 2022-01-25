«Одноклассники» узнали, какие из студенческих мероприятий были самыми запоминающимися
- Legion-Media
Отмечается, что 60% опрошенных считают студенческие годы лучшим периодом жизни, а самыми запоминающимися событиями стали вручение диплома (40%), студенческая практика (37%), выезд на картошку (36%), студенческие дискотеки (27%), посвящение в студенты (19%) и День студента (Татьянин день) (16%).
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» выплатят разработчикам мобильных игр более 1,2 млрд рублей за 2021 год.