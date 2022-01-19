«Одноклассники» выплатят разработчикам мобильных игр более 1,2 млрд рублей за 2021 год

Социальная сеть «Одноклассники» выплатит разработчикам мобильных игр более 1,2 млрд рублей за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что третий год подряд общие выплаты разработчикам игр составляют более 3,2 млрд рублей. Драйвером роста платформы продолжают оставаться мобильные HTML-5 игры. В 2021-м доходы создателей мобильных игр показали уверенный рост на 25,7% в сравнении с прошлым годом. Разработчики получают долю от оборота всей платформы по системе revenue share за внутриигровые покупки пользователей.

По сравнению с прошлым годом число ежедневных пользователей мобильных игр выросло на 16,3%. 82% игроков в «Одноклассниках» используют платформу Android.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» назвали самые общительные регионы России.