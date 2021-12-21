«Одноклассники» назвали самые общительные регионы России

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«Одноклассники» назвали регионы России, жители которых были самыми общительными в социальной сети в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Одноклассники» назвали самые общительные регионы России
  • РИА Новости

«Одноклассники» представили новый раздел «Общение и контент» на сайте с итогами года. Отмечается, что был проанализирован опыт общения более 40 млн пользователей в России в 2021 году. В топ самых активных по отправке сообщений в «Одноклассниках» городов вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, а аудитория сервиса «Моменты» достигла 28 млн активных пользователей в месяц.

Рекордными днями по отправке сообщений в уходящем году стали 8 Марта и 9 Мая — в эти даты пользователи отправляли в три раза больше сообщений, чем в непраздничные дни.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей.

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