«Одноклассники» представили рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей
- РИА Новости
Отмечается, что новый раздел «Карта эмоций» появился на специальном сайте «Одноклассников» с итогами 2021 года.
Рейтинг составлен на основе публичных комментариев, оценок фотографий и реакций на публикации в открытом доступе в 2021 году.
Исследование тональности комментариев проводилось собственными алгоритмами машинного обучения, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей.
Наиболее позитивными в своих реакциях в «Одноклассниках» в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана.
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» назвали самые обсуждаемые темы 2021 года.