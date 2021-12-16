«Одноклассники» представили рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей

Социальная сеть «Одноклассники» представила рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям их жителей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что новый раздел «Карта эмоций» появился на специальном сайте «Одноклассников» с итогами 2021 года.

Рейтинг составлен на основе публичных комментариев, оценок фотографий и реакций на публикации в открытом доступе в 2021 году.

Исследование тональности комментариев проводилось собственными алгоритмами машинного обучения, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей.

Наиболее позитивными в своих реакциях в «Одноклассниках» в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» назвали самые обсуждаемые темы 2021 года.