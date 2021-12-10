«Одноклассники» назвали самые обсуждаемые темы 2021 года

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Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги уходящего года и проанализировала топ самых обсуждаемых тем, событий и известных людей в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Одноклассники» назвали самые обсуждаемые темы 2021 года
  • РИА Новости

Отмечается, что на специальном сайте с итогами года появился новый раздел «Темы и события». В течение года пользователи «Одноклассников» наиболее активно обсуждали второй год пандемии и вакцинацию, выборы в Государственную думу и лесные пожары в России.

Среди известных персон в своих категориях самыми упоминаемыми стали Dava среди исполнителей, Максим Галкин среди ведущих и актеров и Хабиб Нурмагомедов среди спортсменов.

Среди главных утрат года пользователи больше всего обсуждали уход из жизни актёра Василия Ланового.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили сайт с итогами 2021 года.

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