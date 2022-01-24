В Калининграде открыли «Петровский центр» в честь 350-летия Петра I

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В Калининграде запустили новый просветительский проект в честь 350-летия Петра I. Презентация «Петровского центра» прошла на территории Фридрихсбургских ворот.
В Калининграде открыли «Петровский центр» в честь 350-летия Петра I
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Музея Мирового океана.

Ворота — часть разрушенной крепости Фридрихсбург, где в XVII веке Пётр I обучался запуску фейерверков и артиллерийскому делу. По случаю открытия центра была организована торжественная стрельба из старинных пушек.

Ранее генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский рассказал о мероприятиях в честь 350-летия Петра I.

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