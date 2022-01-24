В Калининграде открыли «Петровский центр» в честь 350-летия Петра I
- РИА Новости
- © Михаил Голенков
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Музея Мирового океана.
Ворота — часть разрушенной крепости Фридрихсбург, где в XVII веке Пётр I обучался запуску фейерверков и артиллерийскому делу. По случаю открытия центра была организована торжественная стрельба из старинных пушек.
Ранее генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский рассказал о мероприятиях в честь 350-летия Петра I.