В Калининграде открыли «Петровский центр» в честь 350-летия Петра I

В Калининграде запустили новый просветительский проект в честь 350-летия Петра I. Презентация «Петровского центра» прошла на территории Фридрихсбургских ворот.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Музея Мирового океана.

Ворота — часть разрушенной крепости Фридрихсбург, где в XVII веке Пётр I обучался запуску фейерверков и артиллерийскому делу. По случаю открытия центра была организована торжественная стрельба из старинных пушек.

Ранее генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский рассказал о мероприятиях в честь 350-летия Петра I.