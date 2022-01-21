В Российской национальной библиотеке рассказали о мероприятиях в честь 350-летия Петра I

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Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский рассказал о мероприятиях в честь 350-летия Петра I.
В Российской национальной библиотеке рассказали о мероприятиях в честь 350-летия Петра I
  • ©Maria Chomina / EyeEm
  • Gettyimages.ru

«На фасаде нашего здания уже можно увидеть световую инсталляцию, посвящённую первому русскому императору. Работает выставка «Победу решает военное искусство», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, в ближайшее время в Центральном выставочном зале на Московском проспекте будет открыта выставка «У истоков отечественного краеведения: первый летописец истории Санкт-Петербурга Андрей Богданов».

Также планируется перевести с французского языка и ввести в научный оборот материалы, которые по указанию Елизаветы Петровны и Екатерины Великой собирали для Вольтера по 700 городам, где бывал Пётр I.

«Вольтер успел опубликовать только два тома биографии императора, но все документы остались у нас, и мы работу продолжим. Это будет настоящим открытием», — отметил Гронский.

Он отметил, что запланировано и цифровое воссоздание библиотеки сподвижника Петра — Феофана Прокоповича, которая по своему объёму превосходила личную библиотеку императора.

«В Нижнем парке Государственного музея-заповедника «Петергоф» мы откроем совместную планшетную выставку. А в Музее оружия в Туле расскажем, как Пётр создавал там оборонный кластер», — добавил Гронский.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 350-летия Петра I, представил на выставке оригинал первого издания Полного собрания законов Российской империи.

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