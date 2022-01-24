Состояние пострадавшей при пожаре актрисы Воронковой стабилизировалось
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- РИА Новости
Об этом в беседе с Life.ru сообщил её сын Иван.
По его словам, актрису перевели из реанимации. Специалисты будут готовить её к новой операции.
«Лечение ещё предстоит долгое. Завтра операция на руке. Насколько серьёзная — будет видно в процессе. Возможно, только удалят лишнее, а возможно, придётся что-то пересадить. Рентген тоже перенесли на завтра», — уточнил он.
Вера Воронкова известна по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская 4», «Журов».