Состояние пострадавшей при пожаре актрисы Воронковой стабилизировалось

Состояние актрисы Веры Воронковой, пострадавшей при пожаре из-за загоревшейся новогодней ёлки, стабилизировалось.

Об этом в беседе с Life.ru сообщил её сын Иван.

По его словам, актрису перевели из реанимации. Специалисты будут готовить её к новой операции.

«Лечение ещё предстоит долгое. Завтра операция на руке. Насколько серьёзная — будет видно в процессе. Возможно, только удалят лишнее, а возможно, придётся что-то пересадить. Рентген тоже перенесли на завтра», — уточнил он.

Вера Воронкова известна по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская 4», «Журов».