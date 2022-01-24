Состояние пострадавшей при пожаре актрисы Воронковой стабилизировалось

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Состояние актрисы Веры Воронковой, пострадавшей при пожаре из-за загоревшейся новогодней ёлки, стабилизировалось.
Состояние пострадавшей при пожаре актрисы Воронковой стабилизировалось
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом в беседе с Life.ru сообщил её сын Иван.

По его словам, актрису перевели из реанимации. Специалисты будут готовить её к новой операции.

«Лечение ещё предстоит долгое. Завтра операция на руке. Насколько серьёзная — будет видно в процессе. Возможно, только удалят лишнее, а возможно, придётся что-то пересадить. Рентген тоже перенесли на завтра», — уточнил он.

Вера Воронкова известна по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская 4», «Журов».

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