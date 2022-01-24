Метеорологи дали прогноз по ситуации со смогом в Екатеринбурге
- © Владимир Подоксенов
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Пока улучшения мы не видим, прогнозы ещё составляются, ситуация анализируется, будем смотреть, насколько загрязнён воздух. Пока до 26-го числа действует предупреждение невысокой степени опасности, но мы не исключаем, что оно может продлиться», — пояснили метеорологи.
Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.