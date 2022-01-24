Метеорологи дали прогноз по ситуации со смогом в Екатеринбурге

Специалисты уральского Гидрометцентра предположили, что смог, накрывший Екатеринбург, может сохраниться.

Об этом сообщает URA.RU.

«Пока улучшения мы не видим, прогнозы ещё составляются, ситуация анализируется, будем смотреть, насколько загрязнён воздух. Пока до 26-го числа действует предупреждение невысокой степени опасности, но мы не исключаем, что оно может продлиться», — пояснили метеорологи.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.