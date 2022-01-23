Актрису Елену Проклову перевели из больницы в реабилитационный центр
- РИА Новости
Об этом она сама заявила РИА Новости.
«Спасибо, получше. Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью», — сказала Проклова.
Актриса добавила, что ей необходимо делать «очень много физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию». Она активно занимается, но её ждёт долгий восстановительный период.
Проклова предполагает, что до конца месяца будет находиться в центре.
Ранее в беседе с телеканалом «Звезда» Проклова уточнила, что в перспективе ей проведут стентирование.