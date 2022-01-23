Актрису Елену Проклову перевели из больницы в реабилитационный центр

Короткая ссылка
Состояние перенёсшей инсульт актрисы Елены Прокловой улучшилось, в связи с чем её перевели из больницы в реабилитационный центр.
Актрису Елену Проклову перевели из больницы в реабилитационный центр
  • РИА Новости

Об этом она сама заявила РИА Новости. 

«Спасибо, получше. Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью», — сказала Проклова.

Актриса добавила, что ей необходимо делать «очень много физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию». Она активно занимается, но её ждёт долгий восстановительный период.

Проклова предполагает, что до конца месяца будет находиться в центре.

Ранее в беседе с телеканалом «Звезда» Проклова уточнила, что в перспективе ей проведут стентирование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить