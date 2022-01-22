Умер бывший личный фотограф Ельцина Дмитрий Донской

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На 86-м году жизни умер Дмитрий Донской, бывший личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина.
Умер бывший личный фотограф Ельцина Дмитрий Донской
  • ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Об этом РИА Новости сообщили родственники фотографа.

«Дмитрий умер после болезни. В октябре прошлого года он отметил 85-летний юбилей», — заявил собеседник агентства.

Донской работал личным фотографом Ельцина в период с 1991 по 1997 год. Он также был лауреатом более 160 международных премий.

28 сентября 2020 года стало известно, что скончался личный фотограф генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Владимир Мусаэльян.

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