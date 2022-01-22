Синоптик заявил о превышении в январе месячной нормы осадков в Москве
- РИА Новости
Об этом он сказал агентству РИА Новости.
«Уже вчера вечером в Москве на 7% перевыполнена месячная норма по количеству осадков в январе, и сегодня утром высота снежного покрова на главной городской метеостанции ВДНХ достигла 45 см», — сказал он.
По его словам, данная высота сугробов в 1,5 раза выше положенного.
«Это новый рекорд нынешней зимы», — отметил Леус.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Центральной России в выходные.