Синоптик заявил о превышении в январе месячной нормы осадков в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что месячная норма осадков в январе в Москве уже превышена на 7%.

Об этом он сказал агентству РИА Новости.

«Уже вчера вечером в Москве на 7% перевыполнена месячная норма по количеству осадков в январе, и сегодня утром высота снежного покрова на главной городской метеостанции ВДНХ достигла 45 см», — сказал он.

По его словам, данная высота сугробов в 1,5 раза выше положенного.

«Это новый рекорд нынешней зимы», — отметил Леус.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Центральной России в выходные.