Космонавт Борисенко высказался о планах британской компании создать киностудию в космосе

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Лётчик-космонавт Андрей Борисенко высказался о планах британской компании создать киностудию в космосе.
Космонавт Борисенко высказался о планах британской компании создать киностудию в космосе
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Вопрос в том, насколько это экономически оправдано и выгодно. Это будет достаточно дорогое удовольствие, в том числе с точки зрения технической эксплуатации. Если это будет окупаться, то проект имеет право на жизнь», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Борисенко, одной из трудностей может стать кадровый вопрос, если учесть критерии отбора и подготовки.

Вместе с тем космонавт назвал идею интересной.

«Если они собираются создать для киностудии отдельный модуль и учесть все нюансы, которые нужны для киносъёмок, например освещение и планы, то это шаг вперёд в части съёмок материалов космического характера», — добавил он.

Ранее британская компания Space Entertainment Enterprise заявила о планах по строительству и запуску к декабрю 2024 года модуля космической станции, который включит спортивные и развлекательные площадки, а также студию по производству контента.

Утром 17 октября 2021 года киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вернулся на Землю. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане

Шипенко вместе с Пересильд в течение 12 дней снимал фильм «Вызов» на земной орбите.

Актриса, отвечая на вопрос kp.ru, рассказала про общение с иностранными астронавтами на Международной космической станции (МКС).

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